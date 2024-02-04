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خبرني : غوغل تعزز قدرات خرائطها بالذكاء الاصطناعي

2/4/2024 2:21:19 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت غوغل أنها تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمات Google Maps.

وأشارت غوغل على مواقعها الرسمية إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستدمجها في خرائطها ستسهل على المستخدمين العثور على الأماكن أو الأشياء التي تهمهم بسهولة، فبعض الأشخاص مثلا يهتمون بالسفر والبعض لديه حيوان أليف ويبحث عن مكان مناسب للتنزه معه، ومع إدخال كلمات دليلية بسيطة في قوائم البحث سيقوم الذكاء الاصطناعي بالبحث عن تلك الكلمات والأشياء المرتبطة بها، وستعرض خدمة Google Maps العديد من الخيارات المرتبطة بهذه الكلمات المفتاحية أو الأماكن التي يبحث عنها المستخدم.

وعلى سبيل المثال، إذا أراد شخص زيارة مدينة معينة، فما عليه إلا أن يدخل اسم المدينة في قائمة البحث في الخرائط، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بعملية بحث شاملة، وستعرض للمستخدم معلومات متنوعة حول أهم المعالم السياحية في المدينة، ومعلومات عن أماكن التسوق وأماكن النشاطات التجارية، كما ستظهر له صور لتلك الأماكن وتقييمات لها، واقتراحات للأماكن التي يمكن زيارتها.


وتبعا لغوغل فإن لغات البرمجة (LLMs) ستقوم بتحليل المعلومات التفصيلية للخرائط حول أكثر من 250 موقعا حول العالم، وستساعد المستخدمين على العثور على الأماكن الذين يرغبون بزيارتها، وستعرض عليهم أفضل الخيارات.

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