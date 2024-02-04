خبرني : مواعيد الترخيص المتنقل لشهر 2

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- Khaberni) خبرني - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام، الأحد، عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية (بنوصلك) خلال شهر شباط لعام 2024 في عدد من مناطق المملكة.
حيث ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً، ويوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً.
وتاليا المواعيد عبر موقعنا:
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