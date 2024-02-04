أعضاء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تشريع تاريخي حول الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) بخطوة تاريخية، أعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موافقتها الجماعية على تشريع رائد يهدف إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي, وجاءت هذه الموافقة بعد مفاوضات مكثفة، تعكس التوازن الحساس الذي يسعى إليه بين تعزيز الابتكار وضمان الأمان في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما أعلنت سفارات الدول السبع والعشرون هذا الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه في ديسمبر بين دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي, وكان التشريع، المعروف بـ "قانون الذكاء الاصطناعي"، قد تم تقديمه أصلاً من قبل المفوضية الأوروبية في إبريل 2021، مما يشكل خطوة هامة نحو إنشاء إطار قانوني شامل للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي.
كذلك ركز الدفع وراء هذه المبادرة التشريعية على اكتساب زخم إضافي مع ظهور برنامج "تشات جي بي تي" في نهاية عام 2022, وقد قدمت هذه البرمجية، التي طورتها شركة أوبن إيه آي المقرة في ولاية كاليفورنيا، إمكانيات مذهلة للذكاء الاصطناعي، مما يسمح له بإنشاء أطروحات أو قصائد أو ترجمات في غضون ثوانٍ, وشجع اعتماد مثل هذه الأنظمة الذكية على ضرورة التعامل مع الجوانب التنظيمية لهذه التكنولوجيا المتقدمة بسرعة.
في حين على الرغم من الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي، إلا أنه يُدخل مخاطر متنوعة، كما أظهرت أنظمة قادرة على إنتاج صور مفبركة ولكنها واقعية للغاية, وأضافت مخاوف من أن يتم استغلال التكنولوجيا لنشر المعلومات الخاطئة وتلاعب الرأي العام إلى إلحاح إلى إنشاء أطُر تنظيمية قوية.
واتخذت بعض الدول، بما في ذلك الصين، قوانينًا تستهدف الذكاء الاصطناعي، فإن النهج الأوروبي يُعتبر معيارًا فريدًا, وتُعتبر موافقة هذا التشريع لحظة حاسمة في المحادثات العالمية حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يضع الاتحاد الأوروبي في مكانة رائدة في صياغة إدارة مسؤولة وشاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
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