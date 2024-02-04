طلاب المدارس يعودون إلى مقاعد الدراسة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عودة حافلات نقل الطلاب بعد توقف ثلاث سنوات
عبدالعزيز الفضلي
انطلق قطار الفصل الدراسي الثاني صباح اليوم، حيث عاد طلبة المدارس بمراحلها المختلفة في التعليم الحكومي والخاص الى مقاعد الدراسة بعد انتهاء عطلة نصف السنة .
واستقبلت المدارس طلبتها بكل حفاوة وترحيب مهيئة لهم الاجواء المناسبة لتلقي تعليمهم واستكمال النصف الثاني من عامهم الدراسي .
كما شهد بداية الفصل الدراسي الثاني عودة حافلات نقل الطلبة بعد توقف ثلاث سنوات.
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