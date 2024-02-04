خبرني : تزايد عالمي في حالات الإصابة بالسرطان لدى الشباب

MENAFN - Khaberni) خبرني - بيّن بحث نشرته جامعة إدنبرة في بريطانيا أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالسرطان لدى الأفراد ممن هم تحت سن الـ50 قد ارتفعت بنسبة 79% خلال الفترة ما بين عامي 1990 و2019.

كما أظهر البحث أن حالات الوفاة في صفوف هؤلاء المصابين ارتفعت بأكثر من 27%.

وتشير توقعات البحث إلى أن هناك أكثر من مليون شخص تحت سن الـ50 يموتون بسبب السرطان سنوياً. وتعد حالات سرطان الثدي والقصبة الهوائية والرئة والأمعاء والمعدة مسؤولة عن العدد الأكبر من حالات الوفاة .

سبب متعدد العوامل

وقال الدكتور ديفيد ليسكا وهو جراح سرطان القولون والمستقيم "نعتقد بأن السبب وراء ذلك متعدد العوامل".

وأضاف: "لاحظ الباحثون وجود تأثير متعلق بمجموعات المواليد، حيث أشاروا إلى أن الأفراد، الذين وُلدوا في العقود منذ خمسينيات القرن الماضي سجلوا معدلات أعلى للإصابة بالسرطان لدى الشباب مقارنة بأولئك،



الذين وُلدوا في العقود السابقة لذلك. ويشير هذا الأمر إلى أن التعرض المشترك لعدد من العوامل المحددة في البيئة قد يكون مرتبطاً بهذه المخاطر المتنامية، سواءً كان ذلك تغيراً في العادات الغذائية أو استخدام المواد الكيميائية أو أي عدد من العوامل الأخرى".

وتابع ليسكا قائلاً: ولقد اكتشفنا اختلافات في ميكروبيوم الأمعاء وعملية الاستقلاب والبيئة الدقيقة المناعية للورم في الشباب والمتقدمين في السن ممن أصيبوا بنفس السرطان. ومن الاعتبارات الأخرى،



التي تم النظر فيها هي أن عوامل الخطر الشخصية للسرطان مثل السمنة وأسلوب الحياة الخامل قليل الحركة أصبحت أكثر انتشاراً في صفوف هذه الفئة العمرية، ولذلك فإنها تسهم على الأغلب في مفاقمة المشكلة".

العلاج

وبخصوص الحصول على العلاج، أشار إلى أن هناك حاجة لتوجه مخصص للمرضى الشباب؛ إذ أن الطبيعة البيولوجية للسرطان إلى جانب الآثار النفسية والعلاج طويل الأمد تختلف لدى الشباب مقارنة بكبار السن.

وأوضح ليسكا أن "هناك عوامل فريدة تواجه المرضى الشباب في مراحل حياتهم، فعلى سبيل المثال، قد يرغب هؤلاء الشباب بتأسيس عائلة، الأمر الذي يجعل بحث المسألة مع أخصائي خصوبة أمراً مهماً.



وقد يكون لشباب آخرين أبناء و/أو أنهم يقومون برعاية ذويهم المسنين، ولذلك فإن التحول من كونهم مقدم للرعاية إلى شخص يحتاج إلى الرعاية قد يكون صعباً من الناحية المالية والاجتماعية،



وهو المجال، الذي تظهر فيه أهمية دور علماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين".