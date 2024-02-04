الطقس: أجواء شديدة البرودة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الإثنين غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرا تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.