121 يــوما للحرب على غزة... طائرات الاحتلال تقصف روضة تؤوي نازحين شرق رفح

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- يواصل جيش الاحتلال، مع دخول حربه على غزة يومها الـ121، شن غارات جوية عنيفة متزامنة مع قصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع.
واستشهد عدد من المواطنين فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال روضة تؤوي نازحين شرق رفح.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين بينهم طفلتين وإصابة العشرات بجروح بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية روضة تؤوي نازحين في منطقة حي السلام شرق رفح جنوب قطاع غزة.
كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بجروح، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأصيب عدد من المواطنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة مصران في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصفت طائرات الاحتلال مناطق متفرقة من مدينة خان يونس.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27.238 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.
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