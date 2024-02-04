مقتل جندي إسرائيلي في معارك غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد،مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، وأوضح أن القتيل كان برتبة رائد احتياط.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف عسكرييه إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وحسب موقع تابع لوزارة الجيش الإسرائيلية، بين الإصابات 1658 طفيفة، و728 متوسطة و429 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1296 إصابة بينها 602 حالة طفيفة و430 متوسطة و264 حرجة.



