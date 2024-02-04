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مقتل طيارين بتحطم مروحيتهما في تركيا

2/4/2024 2:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا تحطم مروحية تابعة للشرطة في ولاية غازي عنتاب جنوب شرق البلاد ومقتل طياريها.


وكتب الوزير في صفحته على منصة "إكس": "تحطمت مروحية تابعة لقسم الطيران لدائرة الشرطة العامة كانت في طريقها من هاطاي إلى غازي عنتاب، بالقرب من قرية كارتال بولاية غازي عنتاب".


وأضاف: "الاتصال الأخير بالمروحية أجري في الساعة 22:49 مساء أمس السبت، حيث لقي الطياران مصرعهما، وأصيب عامل فني بجروح".
روسيا اليوم

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