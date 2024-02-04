مقتل طيارين بتحطم مروحيتهما في تركيا

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا تحطم مروحية تابعة للشرطة في ولاية غازي عنتاب جنوب شرق البلاد ومقتل طياريها.



وكتب الوزير في صفحته على منصة "إكس": "تحطمت مروحية تابعة لقسم الطيران لدائرة الشرطة العامة كانت في طريقها من هاطاي إلى غازي عنتاب، بالقرب من قرية كارتال بولاية غازي عنتاب".



وأضاف: "الاتصال الأخير بالمروحية أجري في الساعة 22:49 مساء أمس السبت، حيث لقي الطياران مصرعهما، وأصيب عامل فني بجروح".

روسيا اليوم