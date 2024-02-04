مقتل طيارين بتحطم مروحيتهما في تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا تحطم مروحية تابعة للشرطة في ولاية غازي عنتاب جنوب شرق البلاد ومقتل طياريها.
وكتب الوزير في صفحته على منصة "إكس": "تحطمت مروحية تابعة لقسم الطيران لدائرة الشرطة العامة كانت في طريقها من هاطاي إلى غازي عنتاب، بالقرب من قرية كارتال بولاية غازي عنتاب".
وأضاف: "الاتصال الأخير بالمروحية أجري في الساعة 22:49 مساء أمس السبت، حيث لقي الطياران مصرعهما، وأصيب عامل فني بجروح".
روسيا اليوم
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