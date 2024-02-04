فيديو- لحظة تنفيذ الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن

وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة شنت سلسلة ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في اليمن في ثاني يوم من عملياتها الانتقامية على ما يبدو ردا على مقتل الجنود الأمريكيين في البرج "22".

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