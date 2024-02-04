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فيديو- لحظة تنفيذ الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن

2/4/2024 2:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت لقطات متداولة لحظة سقوط صواريخ أطلقتها القوات الأمريكية والبريطانية على عدة مواقع في مدن يمنية واقعة تحت سيطرة الحوثيين وفقاً لقولها ليلة السبت الأحد.
وتظهر اللقطات وهجا هائلا لحظة استهداف مبان في صنعاء وذمار وحجة والبيضاء تعز.


وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة شنت سلسلة ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في اليمن في ثاني يوم من عملياتها الانتقامية على ما يبدو ردا على مقتل الجنود الأمريكيين في البرج "22".




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