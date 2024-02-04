العثور على صاروخ يستخدم لحمل رأس نووي في منزل بأميركا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبلغ أحد السكان عن وجود صاروخ في مرآب منزل بولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة، اتضح لاحقا أنه مصمم لحمل رأس نووية.
واتصل الساكن بمتحف القوات الجوية في أوهايو للإبلاغ عن الصاروخ، الذي عثر عليه في بيت جاره المتوفي، ليتواصل المتحف بدوره مع الشرطة الامريكية من أجل إبلاغها بالواقعة.
وكان الرجل تواصل مع المتحف من أجل منحه الصاروخ، الذي وجده في مرآب منزل الجار بمدينة بلفيو القريبة من سياتل بولاية واشنطن .
وأرسلت شرطة الولاية فرقة من المتخصصين في فحص المفرقعات إلى موقع الصاروخ لاحقا.
وبفحصه، اكتشفت الشرطة الامريكية أن الصاروخ من طراز "دوغلاس إير 2 جيني"، وهو صاروخ جو غير موجه، مصمم لحمل رأس نووية.
وأكد أعضاء فرقة المفرقعات أن الصاروخ لم يكن متصلا برأس حربية، بل كان خاملا ولا يحتوي حتى على وقود صاروخي، مما يعني أنه كان قطعة أثرية لا تحمل أي خطر انفجاري.
وقالت قوة الشرطة الامريكية إنها قررت ترك الصاروخ "الهيكل" مع الساكن الذي أبلغ عنه، ليتم ترميمه ثم عرضه في المتحف.
لبنان 24
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