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العثور على صاروخ يستخدم لحمل رأس نووي في منزل بأميركا

2/4/2024 2:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبلغ أحد السكان عن وجود صاروخ في مرآب منزل بولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة، اتضح لاحقا أنه مصمم لحمل رأس نووية.

واتصل الساكن بمتحف القوات الجوية في أوهايو للإبلاغ عن الصاروخ، الذي عثر عليه في بيت جاره المتوفي، ليتواصل المتحف بدوره مع الشرطة الامريكية من أجل إبلاغها بالواقعة.

وكان الرجل تواصل مع المتحف من أجل منحه الصاروخ، الذي وجده في مرآب منزل الجار بمدينة بلفيو القريبة من سياتل بولاية واشنطن .
وأرسلت شرطة الولاية فرقة من المتخصصين في فحص المفرقعات إلى موقع الصاروخ لاحقا.
وبفحصه، اكتشفت الشرطة الامريكية أن الصاروخ من طراز "دوغلاس إير 2 جيني"، وهو صاروخ جو غير موجه، مصمم لحمل رأس نووية.
وأكد أعضاء فرقة المفرقعات أن الصاروخ لم يكن متصلا برأس حربية، بل كان خاملا ولا يحتوي حتى على وقود صاروخي، مما يعني أنه كان قطعة أثرية لا تحمل أي خطر انفجاري.
وقالت قوة الشرطة الامريكية إنها قررت ترك الصاروخ "الهيكل" مع الساكن الذي أبلغ عنه، ليتم ترميمه ثم عرضه في المتحف.

لبنان 24

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