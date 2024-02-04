الزراعة : لم تسجل أي إصابات بالصقيع لبعض المزروعات في وادي الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة أنها لم تسجل أي إصابات للصقيع لبعض المزروعات في منطقة وادي الأردن خلال المنخفض الجوي الأخير.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن الصور المتداولة كانت لإصابات سابقة بما يسمى (لفحة) لمحصول البطاطا وهي ناتجة عن الإصابة بمسبب مرضي (فطريات).
وأضافت أن تلك المناطق لا تصلح لهذا النوع من الزراعات في الموسم الشتوي، نظرا لحساسيتها للبرودة وارتفاع الرطوبة النسبية في فصل الشتاء والذي يسبب نشاط وانتشار الفطريات الممرضة لمحاصيل البطاطا والبندورة.
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