Sunday, 04 February 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزراعة : لم تسجل أي إصابات بالصقيع لبعض المزروعات في وادي الأردن

2/4/2024 2:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة أنها لم تسجل أي إصابات للصقيع لبعض المزروعات في منطقة وادي الأردن خلال المنخفض الجوي الأخير.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن الصور المتداولة كانت لإصابات سابقة بما يسمى (لفحة) لمحصول البطاطا وهي ناتجة عن الإصابة بمسبب مرضي (فطريات).

وأضافت أن تلك المناطق لا تصلح لهذا النوع من الزراعات في الموسم الشتوي، نظرا لحساسيتها للبرودة وارتفاع الرطوبة النسبية في فصل الشتاء والذي يسبب نشاط وانتشار الفطريات الممرضة لمحاصيل البطاطا والبندورة.

MENAFN04022024000208011052ID1107806612

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث