الزراعة : لم تسجل أي إصابات بالصقيع لبعض المزروعات في وادي الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة أنها لم تسجل أي إصابات للصقيع لبعض المزروعات في منطقة وادي الأردن خلال المنخفض الجوي الأخير.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن الصور المتداولة كانت لإصابات سابقة بما يسمى (لفحة) لمحصول البطاطا وهي ناتجة عن الإصابة بمسبب مرضي (فطريات).

وأضافت أن تلك المناطق لا تصلح لهذا النوع من الزراعات في الموسم الشتوي، نظرا لحساسيتها للبرودة وارتفاع الرطوبة النسبية في فصل الشتاء والذي يسبب نشاط وانتشار الفطريات الممرضة لمحاصيل البطاطا والبندورة.