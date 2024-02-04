ترخيص السواقين والمركبات تُعلن مواعيد جولات الترخيص المُتنقل للشهر الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، عن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية (بنوصلك) خلال شهر شباط الحالي في عدد من مناطق المملكة.
حيث ستكون ساعات الدوام للترخيص المتنقل من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً، ويوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 1:00 ظهراً.
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