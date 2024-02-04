الدوريات الخارجية تكشف سبب الازدحام المروري على طريق المطار
التاريخ
2/4/2024 2:09:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إن الازدحام المروري الذي يشهده طريق المطار ما قبل جسر القسطل باتجاه الجنوب، سببه تجمّهر المتطفلين، بالقرب من حادث صدم تريلا بحاجز اسمنتي.
وبيّنت الإدارة، أن كوادرها في موقع الحادث ليتم التعامل معه، ورفع العوائق عن الطرق، موضحة أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات.
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