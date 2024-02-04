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الدوريات الخارجية تكشف سبب الازدحام المروري على طريق المطار

2/4/2024 2:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إن الازدحام المروري الذي يشهده طريق المطار ما قبل جسر القسطل باتجاه الجنوب، سببه تجمّهر المتطفلين، بالقرب من حادث صدم تريلا بحاجز اسمنتي.

وبيّنت الإدارة، أن كوادرها في موقع الحادث ليتم التعامل معه، ورفع العوائق عن الطرق، موضحة أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات.


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