وزارة الصحة تتأهل للمرحلة الثانية من جائزة أفضل وزارة عربية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأهلت وزارة الصحة للمرحلة الثانية من جائزة أفضل وزارة عربية من بين أكثر من ألفين مشاركة حكومية عربية في كافة الفئات التي تتضمنها الجائزة ومن بين عشر وزارات عربية تقدمت بطلب الاشتراك في هذه الفئة، نتيجة لتطبيقها معايير التميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤى الوطنية والتوجهات القطاعية.



وعملت وزارة الصحة خلال السنة الماضية على إطلاق استراتيجيتها المحدثة بما يتواءم مع الرؤى والتوجهات الوطنية كما قامت بتطوير نظام التنظيم الإداري الخاص بها وبما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية المحدثة، كما استقطبت العديد من الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات الطبية، وعملت على تعزيز الارتباط الوظيفي لموظفيها كما أسهمت جملة الإصلاحات والتحسينات التي نفذتها الوزارة في تحقيق مستويات أداء متقدمة.



مديرة التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الصحة الدكتورة صفاء العوران بينت أن جائزة التميز الحكومي العربي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، لتكون الأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.



وتهدف الجائزة إلى إحداث تفاعل عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية.



وتكرّم الجائزة النماذج العربية الريادية في 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما: المؤسسات والأفراد، وتضم الجوائز المؤسسية: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.