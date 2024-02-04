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اكتشاف أشجار عمرها 350 مليون سنة في كندا

2/4/2024 2:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف الباحثون أشجاراً متحجرة في نيو برونزويك بكندا، يعود تاريخها إلى 350 مليون سنة، ذات شكل تاج ثلاثي الأبعاد فريد من نوعه.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة ((كوينت بيولوجي))، كانت لهذه الأشجار أوراق طويلة مرتبة حول جذوعها الطويلة، تشبه السرخس أو النخيل.

البيان

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