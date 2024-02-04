اكتشاف أشجار عمرها 350 مليون سنة في كندا

اكتشاف أشجار عمرها 350 مليون سنة في كندا
التاريخ
2/4/2024 2:09:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف الباحثون أشجاراً متحجرة في نيو برونزويك بكندا، يعود تاريخها إلى 350 مليون سنة، ذات شكل تاج ثلاثي الأبعاد فريد من نوعه.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة ((كوينت بيولوجي))، كانت لهذه الأشجار أوراق طويلة مرتبة حول جذوعها الطويلة، تشبه السرخس أو النخيل.
البيان
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