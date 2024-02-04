جيلى للسيارات توسع شبكة الأقمار الاصطناعية لتطوير الملاحة والاتصالات

(MENAFN
) أعلنت مجموعة جيلى الصينية لصناعة السيارات نجاح إطلاق 11 قمرًا صناعيًا إلى مدار الأرض المنخفض، مما يشكل مشروعها الثاني في مجال الفضاء, وتم نشر هذه الأقمار من مركز إطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين, وتهدف جيلى إلى تعزيز قدراتها في توفير ملاحة دقيقة للسيارات ذاتية القيادة من خلال توسيع شبكة الأقمار الاصطناعية.
كما يأتي هذا الإطلاق الأخير كجزء من مبادرة أوسع، مع خطط لاستضافة 72 قمرًا في المدار بحلول عام 2025 وهدف طويل الأمد لإنشاء كوكبة تتألف من 240 قمرًا صناعيًا, وقد تم الإطلاق الأول في يونيو 2022، مما يؤكد التزام جيلى بتقدم بنيتها التحتية للأقمار الاصطناعية.
كذلك بعيدًا عن دعم التموضع عالي الدقة للسيارات ذاتية القيادة، تتصوّر جيلى أن تخدم شبكتها الاصطناعية مهامًا تجارية متنوعة، بما في ذلك الاتصال بقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية, وهذه الخطوة الاستراتيجية تتماشى مع رؤية الشركة الأوسع لتعزيز قدرات تكنولوجيا القيادة الذاتية وتوسيع تأثيرها في مجال الخدمات القائمة على الأقمار الاصطناعية.
في حين شهدت شبكات الأقمار الاصطناعية في الصين، التي كانت تهيمن عليها تقليدياً الجوانب العسكرية، دخول الكيانات الخاصة إلى قطاع الفضاء منذ السماح للحكومة بالاستثمار الخاص في عام 2014, ويُظهر انخراط جيلى في تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية هذا الاتجاه، مع دخول شركات تجارية أخرى، غالباً ما تكون مدعومة من الحكومات المحلية، إلى القطاع, بينما يركز العديد منها على تصنيع الأقمار، يقوم بعضها باستكشاف تطوير مركبات الإطلاق الصغيرة، بما في ذلك الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.
يسلط مشروع جيلى الطموح لتكوين كوكبة من الأقمار الاصطناعية الضوء على الاتجاه الأوسع للتعاون بين صناعتي السيارات والفضاء لتقوية القدرات التكنولوجية, بينما تتطلع الشركة إلى المستقبل، فإن شبكتها المتنامية من الأقمار لا تعد وعدًا فقط بتحويل الملاحة للسيارات ذاتية القيادة، ولكنها أيضًا ترسخ أساسًا لنظام اتصال متعدد الجوانب يمتد إلى تطبيقات في مختلف القطاعات.
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