stc تختتم رعايتها لبطولة Brisk العالمية للبادل

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 03 فبراير 2024
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc ، الشركة الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في دولة الكويت، عن اختتام رعايتها لبطولة Brisk العالمية للبادل والتي اقيمت في الفترة من 28 يناير لغاية 30 يناير على ملاعب El Padel Academy وذلك تماشيًا مع استمرار دعم الشركة تجاه المجتمع الرياضي في الكويت ، وخاصة بين مجتمع البادل المحلي، والتي يهدف إلى نشر تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.
وفي بيان لها، أكدت شركة stc على الإقبال الناجح والمتميز الذي شهدته البطولة و التي استمرت لمدة 3 ايام ، حيث استقطب الحدث حشوداً كبيرة للاستمتاع ولمشاهدة العديد من الفرق المشاركة للمنافسة على لقب البطولة. و قد شارك في البطولة 144 فريقا من عدة دول في خمس فئات مختلفة ، حيث جمعت البطولة أفراد المجتمع حيث شجعوا فرقهم ولاعبيهم المفضلين في واحدة من أكثر الرياضات شعبية في الكويت.
خلال البطولة ، كان جناح stc المخصص بمثابة مركز للمشاركة والتفاعل ، حيث قدم مزيجا غنيا من الأنشطة. حصل المتفرجون والرياضيون على فرصة للمشاركة في المسابقات التفاعلية بجوائز مميزة.
ويتماشى الهدف الأساسي من وراء تنظيم البطولة أيضًا مع رؤية stc والتي تركز على تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية مع ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية والمساهمة في تمكين جيل من الشباب الذين يعتبرون صناع المستقبل. فضلاً عن رعايتها، شجعت شركة stc موظفيها على الانضمام إلى البطولة لتعزيز نمط حياة صحي في العمل وتعزيز مهاراتهم في العمل الجماعي للتفوق في حياتهم الشخصية والمهنية، وهو نهج تتبعه stc وتحث عليه دوماً.
على مر السنين، كان لشركة stc دورا بارزاً ومبتكراً في السوق الكويتية، وقد دخلت في شراكة مع العديد من الكيانات لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم مصالح المجتمع. ومن خلال إطار المسؤولية المجتمعية للشركات، تسعى stc جاهدة لاثراء تجربة العملاء و عقد شراكات استراتيجية هادفة وطويلة الأمد تعود بالنفع على المجتمع والتي تؤدي إلى نتائج إيجابية ومستدامة.
لمعرفة المزيد عن فعاليات stc وعروضها الترويجية ورعايتها، تابع منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لـ stc ، أو قم بزيارة أحد فروع stc ، أو قم بتنزيل تطبيق mystc للهاتف المحمول، أو قم بزيارة أو اتصل بمركز خدمة العملاء عن طريق الاتصال بالرقم 102 للمساعدة على مدار الساعة.
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