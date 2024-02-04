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ضباط كبار بجيش الاحتلال يقدمون توصية بوقف تشويه الأونروا

2/4/2024 1:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن عددا من كبار الضباط في الجيش قدموا توصية لرئيس الأركان بوقف حملة تشويه الأونروا "حاليا على الأقل". وأوضحت أن الضباط "يخشون من أن تأتي عملية تشويه الأونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في غزة".


وذكرت القناة أن توصية الضباط أشارت إلى أن التسريبات الإسرائيلية بشأن الأونروا لم تكن منظمة.


وقد اتخذت عدة دول غربية قرارات بتعليق تمويلاتها للأونروا بناء على مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين بالوكالة في الهجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية ضمن عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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