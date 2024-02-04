النقل النيابية تبحث استراتيجية النقل داخل حدود عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبحث لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اليوم الأحد، الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالنقل داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
في المقابل تناقش اللجنة الإدارية الخطط والاستراتيجيات العامة لهيئة الخدمة والإدارة العامة، فيما تناقش لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان توصيات الدراسة الخاصة بواقع الحوكمة في الأردن والصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
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