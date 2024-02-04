Sunday, 04 February 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النقل النيابية تبحث استراتيجية النقل داخل حدود عمان

2/4/2024 1:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبحث لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اليوم الأحد، الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالنقل داخل حدود أمانة عمان الكبرى.


في المقابل تناقش اللجنة الإدارية الخطط والاستراتيجيات العامة لهيئة الخدمة والإدارة العامة، فيما تناقش لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان توصيات الدراسة الخاصة بواقع الحوكمة في الأردن والصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.




MENAFN04022024000208011052ID1107806410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث