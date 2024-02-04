مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة العدل - اسماء
التاريخ
2/4/2024 1:08:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة العدل / دائرة إدارة قضايا الدولة المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الترشح لاشغال وظيفة وكيل إدارة قضايا الدولة لحضور الامتحان التنافسي:
الاسماء
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