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مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة العدل - اسماء

2/4/2024 1:08:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة العدل / دائرة إدارة قضايا الدولة المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الترشح لاشغال وظيفة وكيل إدارة قضايا الدولة لحضور الامتحان التنافسي:


الاسماء














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