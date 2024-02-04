وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء
التاريخ
2/4/2024 1:08:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسات ووزارات وجامعات عن توفر شواغر لديها .
كما دعت مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين.
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