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روسيا : مقتل 20 شخصا بهجوم على مخبز في لوهانسك

2/4/2024 1:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، مقتل 20 شخصا في "هجوم أوكراني على مخبز" في منطقة لوهانسك، الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية شرقي أوكرانيا.
وذكرت الوزارة في بيان السبت أن القوات الأوكرانية شنت هجوما على منطقة لوهانسك التي ضمتها روسيا من جانب واحد.
وأضاف البيان: "نتيجة لقصف الجيش الأوكراني، انهار مخبز من طابقين في لوهانسك، ما أدى إلى إصابة 10 مدنيين.
وأكد أن الهجوم أسفر عن مقتل 20 شخصا وفق آخر حصيلة، مع استمرار أعمال انتشال عالقين تحت الأنقاض.
بدورها، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، أنه كان هناك عشرات المدنيين في المخبز وقت الهجوم.
ووصفت زاخاروفا، الهجوم بـ"الإرهابي".
وضمت روسيا مناطق دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية إليها بشكل غير قانوني بموجب مرسوم وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، في 30 سبتمبر/ أيلول 2022.
وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

الاناضول

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