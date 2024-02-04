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قوات الاحتلال تقتحم أريحا ومخيم عين السلطان

2/4/2024 1:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة أريحا، ومخيم عين السلطان.


وقالت مصادر، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الشمالي لأريحا، كما اقتحمت مخيم عين السلطان في المدينة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.


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