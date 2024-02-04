قوات الاحتلال تقتحم أريحا ومخيم عين السلطان

قوات الاحتلال تقتحم أريحا ومخيم عين السلطان
التاريخ
2/4/2024 1:08:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة أريحا، ومخيم عين السلطان.
وقالت مصادر، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الشمالي لأريحا، كما اقتحمت مخيم عين السلطان في المدينة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
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