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إسرائيل تخشى تعمق الخلافات الداخلية بشأن صفقة الأسرى

2/4/2024 1:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن رئاسة الحكومة لا تريد عقد اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى، قبل وصول رد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وأوضحت الإذاعة أن رئاسة الوزراء تخشى أن تتعمق الخلافات وتتسرب المعلومات عن الموقف الإسرائيلي من الصفقة.

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