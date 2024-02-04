إسرائيل تخشى تعمق الخلافات الداخلية بشأن صفقة الأسرى

إسرائيل تخشى تعمق الخلافات الداخلية بشأن صفقة الأسرى
التاريخ
2/4/2024 1:08:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن رئاسة الحكومة لا تريد عقد اجتماع للطاقم الوزاري المصغر لبحث صفقة الأسرى، قبل وصول رد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضحت الإذاعة أن رئاسة الوزراء تخشى أن تتعمق الخلافات وتتسرب المعلومات عن الموقف الإسرائيلي من الصفقة.
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