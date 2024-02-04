القوات الروسية تحرر عدة مواقع على محور دونيتسك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن فاديم أستافيف رئيس المركز الصحفي للدائرة العسكرية الجنوبية بالجيش الروسي اليوم الأحد، تحرير عدة مواقع على محور دونيتسك.وقال: "حررت القوات الروسية مواقع جديدة، وصدت 5 هجمات للعدو، وقصفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في بوغدانوفكا وكليشييفكا وكورديوموفكا وغورغيفكا ونوفوميخايلوفكا".



وبلغت خسائر الجانب الأوكراني في هذا القطاع من الجبهة 335 جنديا اليوم بين قتيل وجريح، كما دمر الجيش الروسي دبابة واحدة و3 مدرعات ورادارين و10 عربات ومدافع "هاوتزر إم 777" و14 مسيرة أوكرانية.



أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس السبت، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك بلغت خلال أسبوع أكثر من 2245 جنديا و5 دبابات و19 مدرعة.



وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

RT