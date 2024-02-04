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الأردن.. تخريج الفوج الثاني ضمن البرنامج التدريبي للعاملين في قطاع المياه الفلسطيني

2/4/2024 1:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في إطار التعاون ما بين سلطة المياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي - جايكا في مجال التدريب، تم تخريج الفوج الثاني من قطاع المياه الفلسطيني ضمن أعمال وفعاليات البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني بدعم من الوكالة اليابانية جايكا وحضور ممثلي مكتب جايكا في عمّان وفلسطين وممثلي سلطة المياه الفلسطينية.
وقد شارك في أعمال التدريب للبرنامج الثالث ٩ متدربين من مختلف البلديات ومؤسسات المياه الفلسطينية في مركز تدريب المياه التابع لسلطة المياه في عمّان، وتلقى المتدربون تدريبا عمليا ونظريا فيما يتعلق بمحطات المعالجة وإعادة استخدام المياه المعالجة وفي مختبرات سلطة المياه وقد اطلعوا على أحدث التقنيات العالمية الحديثة في هذا المجال على يد مجموعة من المختصين والفنيين أصحاب الخبرات المتميزة العاملين في قطاع المياه.




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