إصابة شاب بشظايا الرصاص خلال اقتحام قوات خاصة مخيم بلاطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب بشظايا الرصاص الحي، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون"، مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفادت مصادر، بأن "مستعربون" اقتحموا مخيم بلاطة، وانتشروا في عدد من الحارات واعتلوا أسطح منازل، فيما وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال من حاجز عورتا برفقة جرافة عسكرية.
وأضافت أن فور اكتشاف القوات الخاصة، اندلعت مواجهات مع الشبان، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الرصاص الحي.
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