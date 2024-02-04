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إصابة شاب بشظايا الرصاص خلال اقتحام قوات خاصة مخيم بلاطة

2/4/2024 1:08:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب بشظايا الرصاص الحي، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون"، مخيم بلاطة شرق نابلس.


وأفادت مصادر، بأن "مستعربون" اقتحموا مخيم بلاطة، وانتشروا في عدد من الحارات واعتلوا أسطح منازل، فيما وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال من حاجز عورتا برفقة جرافة عسكرية.


وأضافت أن فور اكتشاف القوات الخاصة، اندلعت مواجهات مع الشبان، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الرصاص الحي.


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