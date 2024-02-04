فريق لاند كروزر أوتو بودي يفوز بالمركزين الأول والثاني عن فئة مركبات الإنتاج في رالي داكار 2024

(MENAFN
- Mcsaatchi) الدوحة، قطر – 31 يناير 2024: حقق فريق لاند كروزر أوتو بودي TLC فوزه الحادي عشر على التوالي في فئة مركبات الإنتاج في رالي داكار 2024 في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل الأداء غير المسبوق الذي حققه السائق أكيرا ميورا ومساعده مايول باربيه، واللذين فازا بالمركز الأول على متن مركبة لاند كروزر 300 جي آر سبورت التي تحمل الرقم 500، بينما حلَّ السائق رونالد باسو ومساعده جان ميشيل بولاتو في المركز الثاني على متن مركبة لاند كروزر 300 جي آر سبورت التي تحمل الرقم 501.
بلغت مسافة رالي داكار الذي انطلقت منافساته في المملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، 7,891 كيلومتراً، وذلك من العلا إلى يُنبُع على طول ساحل البحر الأحمر. وتضمن مسار الرالي 4,727 كيلومتراً من المنافسات الخاصة المحددة بوقت، وشهد تنافس 778 مشاركاً عبر التضاريس المتنوعة في المملكة العربية السعودية. وقدمت نسخة العام 2024 من الرالي مرحلة CHRONO الـ 48 ساعة الجديدة التي دفعت بقدرة التحمل لدى المشاركين إلى أقصى الحدود على مدار يومين متتاليين من القيادة لإكمال المرحلة.
وأقيمت المرحلة النهائية من الرالي، والتي تتطلب قيادة حذرة نظراً للتضاريس الرملية والعقبات الخفية، على مسار دائري بطول 174 كلم في يُنبُع، لتُمثل ختام المنافسات التي استمرت لمدة 15 يوماً.
وفي تعليق له، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات، المعروف أيضاً باسم موريزو: "تهانينا لجميع أعضاء فريق لاند كروزر أوتو بودي على الفوز في فئة مركبات الإنتاج للعام الحادي عشر على التوالي. أعتقد أن مركبة لاند كروزر 300 التي تحمل الرقم 500 حققت الفوز بفضل ثلاثة أشخاص، هم السائق أكيرا ميورا واثنين من المساعدين، مايول باربيه والراحل لوران ليشتلويشتر، الذي كانت روحه ترافقهم دائماً. أنا سعيد حقاً لأن المركبة رقم 500 تمكنت من عبور خط النهاية محققة أفضل نتيجة. شكراً لكم على دعمكم المستمر لنا في سعينا إلى تطوير أفضل مركبات لاند كروزر على الإطلاق".
وكانت مركبة لاند كروزر 300 قد شاركت للمرة الأولى في رالي داكار في نسخة العام الماضي، حيث قدمت أداءً عالياً وحققت الفوز بالمركزين الأول والثاني. وتمكنت مركبة لاند كروزر 300 في نسخة هذا العام من التغلب على التحديات السابقة المتعلقة بالسرعة؛ وذلك بفضل التحسينات التي شهدتها في نظام إدخال الهواء إلى المحرك، ونظام التعليق الخلفي، والإطارات المحسنة؛ مما مكنّها من تأكيد هيمنتها على فئة مركبات الإنتاج وإضافة فصل آخر إلى إرثها الغني بالتألق.
وشهدت نسخة العام الحالي من رالي داكار أيضاً مشاركة شركة تويوتا في "المهمة 1000" لبرنامج مستقبل داكار، والتي تشجع شركات صناعة المركبات على تطوير محركات الهيدروجين، والمركبات الكهربائية الـ "هايبرِد" أو تلك التي تعمل بالوقود الحيوي، وغيرها من تقنيات أنظمة الدفع المتطورة المحايدة للكربون، إذ اختيرت 10 مركبات لاجتياز جزء من الرالي بطول 1,000 كلم؛ مما أتاح للمشاركين إمكانية تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير تقني، ووفر فرصة فريدة لشركة تويوتا لاختبار محرك الهيدروجين في مركبةHySE-X1 .
هذا وقد طُوِّرَت المركبة من قبل جمعية الأبحاث HySE (تقنيات التنقل الصغيرة بالاعتماد على الهيدروجين والمحرك)، وهي جهد مشترك بين شركة تويوتا وأربع شركات يابانية أخرى لتصنيع المركبات والدراجات. وتعتمد المركبة على هيكل من تصميم الشريك البلجيكي Overdrive Racing، مع بعض التعديلات لاستيعاب خزان وقود الهيدروجين ونظام إمداد الوقود. وتعزز مشاركة المركبة في رالي داكار جهود شركة تويوتا في مجال الحياد الكربوني وزيادة الوعي العالمي حول إمكانات التنقل بواسطة المركبات المدمجة التي تعتمد على الهيدروجين.
وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، ومن ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم " تويوتا جازو للسباقات" TGR؛ وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد. وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط قسم " تويوتا جازو للسباقات" TGR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات؛ بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، كما يهدف قسم " تويوتا جازو للسباقات" TGR إلى تطوير تقنيات رائدة، وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.
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