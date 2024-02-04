ترامب: لن أعيد تعيين باول رئيساً للفدرالي إذا فزت بالانتخابات الرئاسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب بأنه لن يعيد تعيين رئيس الفدرالي الأميركي الحالي جيروم باول في حال فوزه في الانتخابات.



وفي مقابلة مع Fox Busines أجاب ترامب بالنفي عند سؤاله حول إعادة تعيين جيروم باول في منصبه.



وتنتهي فترة ولاية باول الثانية كرئيس للبنك المركزي الأميركي في 2026.

ويرى الرئيس الأميركي السابق أن باول سيخفض الفائدة من أجل مساعدة فرص إعادة انتخاب جو بايدن.



وتابع ترامب: أعتقد أنه سيفعل شيء لمساعدة الديمقراطيين إذا خفض معدل الفائدة.



وكان ترامب هو من عين باول في منصب رئيس الفدرالي عام 2017، لكنه سرعان ما انقلب عليه بعد تنصيبه في 2018.



وانتقد ترامب باول والفدرالي نتيجة رفع تكاليف الاقتراض، خاصة وأن الأسهم الأميركية قد تراجعت وقتها، وبدأت العوائد على الديون الحكومية الأميركية في إرسال إشارات حول ركود محتمل.