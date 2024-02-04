أزمة البحر الأحمر تتسبب في هبوط إيرادات قناة السويس 46% خلال كانون الثاني الماضي

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، إن معدل مرور السفن من قناة السويس انخفض في كانون الثاني الماضي بنسبة 36% على أساس سنوي، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 46% إلى 428 مليون دولار.
وذكر ربيع أن القناة تأثرت كثيرا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه أجرى اجتماعات مختلفة مع مسؤولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتوكيلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.
وأضاف ربيع أن عدد السفن المارة بالقناة انخفض إلى 1362 سفينة في يناير 2024، قياسا على 2155 سفينة في الشهر المماثل من العام السابق.
وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصا فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها بما في وذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015.
ويستهدف الحوثيون باليمن سفنا بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب يقولون إنها تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو أنها تنقل بضائع من "إسرائيل" وإليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.
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