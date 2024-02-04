أزمة البحر الأحمر تتسبب في هبوط إيرادات قناة السويس 46% خلال كانون الثاني الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، إن معدل مرور السفن من ⁧قناة السويس‬⁩ انخفض في كانون الثاني الماضي بنسبة 36% على أساس سنوي، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 46% إلى 428 مليون دولار.



وذكر ربيع أن القناة تأثرت كثيرا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه أجرى اجتماعات مختلفة مع مسؤولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتوكيلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.



وأضاف ربيع أن عدد السفن المارة بالقناة انخفض إلى 1362 سفينة في يناير 2024، قياسا على 2155 سفينة في الشهر المماثل من العام السابق.



وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصا فيها، وتسعى السلطات جاهدة منذ سنوات لتعزيز إيراداتها بما في وذلك من خلال توسيع القناة في عام 2015.



ويستهدف الحوثيون باليمن سفنا بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب يقولون إنها تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو أنها تنقل بضائع من "إسرائيل" وإليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

