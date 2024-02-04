سنقل فيو تتوج كأفضل مزود لخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية لعام 2023

(MENAFN
- KREAB) فازت شركة سنقل فيو، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، بجائزة أفضل مزود لخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، وذلك ضمن حفل جوائز International Finance السنوي الحادي عشر الذي أقيم يوم الخميس الماضي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
وجاء فوز سنقل فيو بالجائزة تقديراً لإسهاماتها المميزة في مجال الحلول التقنية التي تخدم القطاعات المختلفة، لا سيما في مجال المصرفية المفتوحة. حيث تم الترشيح لنيل الجائزة من قبل فريق من المتخصصين والمراقبين في المجال المالي والشركات المالية المتخصصة.
وفي تعليقه على الجائزة، قال عبدالرحمن العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة سنقل فيو:"نحتفي بهذا الإنجاز الذي يعكس ريادتنا في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة بالمملكة. ويمثل التزامنا بالابتكار وتوفير حلول خدمات سهلة الاستخدام لعملائنا، ونحن على ثقة تامة باستمرارية تطوير خدماتنا لتلبية تطلعاتهم المستقبلية. كما تأتي الجائزة تتويجاً لمجهوداتنا في هذا القطاع الحيوي ودافعاً نحو مزيد من السعي نحو آفاق أبعد من النجاح".
وتعد جائزة International Finance من الجوائز المرموقة التي تُمنح للشركات والقطاعات المالية الأكثر إسهاماً وفاعلية في القطاع المالي وغيره من القطاعات الاقتصادية في الأسواق الكبرى والأسواق الواعدة في مختلف دول العالم.
كما تسعى سنقل فيو إلى تقديم خدماتها للعديد من الشركات والهيئات ليس فقط في السوق السعودي، وإنما في مختلف الدول الإقليمية والعالمية.
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