خبرني : آخرهن قاضاها طليقها.. تعرف على زوجات عمران خان الثلاث

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع الحكم الصادر عليه، اليوم السبت، بتهمة الزواج غير الشرعي، تعود الأضواء لتسلط على زيجات رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان الذي ارتبط بثلاث نساء،

اثنتان منهن مطلقتان وسط حياة مليئة بالإثارة على المستويين السياسي والشخصي.

فمن هنّ زوجات خان الثلاث؟ وكيف انتقل من واحدة إلى أخرى؟

جيميما غولدسميث

نبدأ بزوجته الأولى، وهي جيميما غولدسميث، التي اقترن بها في 16 مايو/أيار 1995، حيث كانت تبلغ من العمر عندما تزوجت 20 عاماً فقط، فيما كان هو ضعف عمرها.

وهي صحافية بريطانية وشخصية اجتماعية بارزة، وابنة رجل الأعمال والمليونير البريطاني سير جيمز جولدسميث.

واعتنقت ابنة المليونير البريطاني الإسلام وانتقلت للعيش في باكستان، حيث كان قد قرر عمران خان بدء النشاط السياسي.

كما أسست حينها شركتها الخاصة في باكستان وأنجب الزوجان ولدين، هما سليمان وقاسم، إلا أنه بعد مضي 9 سنوات بلغ زواجهما نهايته في يونيو/حزيران 2004.

ريهام خان

أما زوجته الثانية فهي ريهام خان من مواليد 3 أبريل/نيسان 1973، صحافية ومنتجة أفلام باكستانية.

تزوجا في 6 يناير/حزيران 2015. وبينما استمر زواج عمران من جميما تسع سنوات، فمع ريهام لم يصمد سوى تسعة أشهر وانتهى في 30 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

وريهام مواطنة بريطانية من مواليد مدينة أجدابيا الليبية، وهي ابنة طبيب باكستاني من أصول بشتونية (بتان) يدعى مضان نير. ووالدها شقيق عبدالحكيم خان، الحاكم السابق لولاية خيبر بختونخاوا البشتونية.

فيما تنحدر أسرة ريهام من إحدى أهم القبائل البشتونية. وعملت ريهام كمذيعة للنشرة الجوية في قناة "بي بي سي" في لندن.

كما سبق لها أن تزوجت ابن عمها إيجاز رمضان، عندما كانت في الـ19 من عمرها ، ولها منه 3 أطفال يعيشون معها.

قامت ريهام بإطلاق برنامج حواري تلفزيوني في قناة "دان نيوز" الناطق بالأردو تحت اسم "ريهام خان شو" وخصصت أول حلقة لعمران خان.

ثم في عام 2018 أصدرت ريهام خان كتاباً انتقدت فيه بشدة زوجها السابق، إلا أنه بالرغم من هذا الكتاب فقد فاز حينها حزب "حركة الإنصاف" بزعامة عمران خان في الانتخابات.

بشرى بيبي

إلى ذلك تزوج عمران للمرة الثالثة والأخيرة ببشرى بيبي، وعلى الرغم من أن الشائعات حول زواجهما كانت منتشرة لبعض الوقت، إلا أن وكالة PTI أكدت ذلك في 18 فبراير/شباط 2018.

وعندما تزوجا كانت بشرى تبلغ من العمر 40 عاماً، وذلك تزامنا مع ذروة التمهيد لخوض الانتخابات في باكستان بعد أن كان خطبها في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني من ذات العام، وقد وافقت بعد أن استشارت أبناءها الخمسة وأهلها.

وكانت متزوجة في وقت سابق من خوار فريد مانكا، وهو مسؤول رفيع المستوى في مصلحة الجمارك في إسلام آباد وأنجبت منه أولادها الخمسة.

إلا أن طليقها اتهم خان بالزواج من طليقته قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية، ما أدى إلى الإضرار به وأسرته.

في حين ينفي خان هذا الاتهام ويؤكد أن زواجه من بشرى تم بعد انتهاء عدتها الشرعية.

وتنحدر بشرى من عشيرة "مانكا" التي تتفرع من قبيلة "واتو"، إحدى أهم قبائل باكستان في منطقة بنجاب، وفقاً لموقع "فاينانشيال أكسبرس" الهندي الناطق بالإنجليزية.