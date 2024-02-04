الارتباك يسود الاتحاد المصري قبل تحديد مصير فيتوريا.. ورينار يظهر في الصورة

سيطر الارتباك على الاتحاد المصري لكرة القدم قبل ساعات من اجتماع مهم لحسم مصير البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني الأول عقب الخروج من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في ساحل العاج.

ويقع الاتحاد المصري تحت ضغط جماهيري هائل بعدما طالب الجميع بإقالة فيتوريا والبحث عن مدرب بديل يتولى المسؤولية خلال تصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وكان الاتحاد المصري قد أجل حسم مصير فيتوريا إلى اجتماع اليوم الأحد بداعي الاطلاع على التقارير الفنية والإدارية من أعضاء البعثة العائدة من ساحل العاج.

وقالت مصادر بالاتحاد إن هناك حالة شديدة من الارتباك مع محاولات يبذلها بعض أعضاء مجلس الإدارة مع فيتوريا للتنازل عن الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، والذي يقال إنه يبلغ راتب ثلاثة شهور بواقع 200 ألف دولار في الشهر بما يعادل 600 ألف دولار أو حتى محاولة تخفيضه للنصف.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لرويترز "حتى الآن لازالت الصورة غير واضحة وليس هناك تقدم في محاولات إقناع فيتوريا بالتنازل عن الشرط الجزائي أو جزء منه. المحاولات مستمرة والصورة ستتضح اليوم بشكل شبه كامل".

ورغم أن الاتحاد المصري لم يحسم مصير فيتوريا حتى الآن إلا أن بعض الأنباء التي لم ترتق إلى درجة كبيرة من الصحة أكدت أن هناك قنوات اتصال بدأت في الساعات الأخيرة من جانب بعض مسؤولي الاتحاد مع الفرنسي إيرفي رينار مدرب السعودية والمغرب السابق لإقناعه بتولي تدريب المنتخب المصري في حال رحيل فيتوريا.

ورفض مسؤولون بالاتحاد، تواصلت معهم رويترز، التعليق على التفاوض مع رينار أو أي بديل لفيتوريا.

البديل ميكالي

في ذات الوقت طرح عدد من خبراء الكرة المصرية فكرة إسناد مهمة تدريب المنتخب الأول للبرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأوليمبي الحالي.

ونجح ميكالي في قيادة المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما للتأهل لأولمبياد باريس 2024 ولا تفصله عن انتهاء مهمته سوى عدة أشهر على أن يتفرغ بعدها لقيادة المنتخب الأول.

ولم يعلق الاتحاد المصري أيضا على تلك التكهنات التي باتت أقرب من أي احتمال آخر خاصة في ظل انقسام الشارع المصري حول قيادة مدرب وطني للفريق مع طرح اسم حسام حسن مدرب مودرن فيوتشر الحالي أو أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا لتولي المسؤولية.

ورغم الدعوات التي أطلقتها بعض الجماهير المصرية الغاضبة من الخروج المهين من كأس الأمم الأفريقية بدون تحقيق أي انتصار في أربع مباريات متتالية ومطالبة البعض باستقالة أو إقالة الاتحاد لكن هذا الطرح بات بعيد المنال خاصة بعد تصريح مقتضب لأشرف صبحي وزير الرياضة قبل عدة أيام.

وقال صبحي في تصريحات إذاعية الأسبوع الماضي "في فترة سابقة طلبنا من اتحاد الكرة تقديم استقالة جماعية (بقيادة هاني أبوريدة عقب الخروج من أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر) وقدرنا نخرج من الأزمة حينها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

"الموقف العام حاليا بالنسبة لمصير الاتحاد هو أن الانتخابات ستكون بعد أولمبياد باريس في يوليو المقبل، وبعدها هيتم الدعوة للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات ومن له الحق يبدأ يمارس حقه الانتخابي ومن يجد في نفسه القدرة يجهز نفسه".

وسيظل الارتباك سائدا لحين انتهاء اجتماع الاتحاد اليوم الأحد.. وربما يستمر الارتباك إذا تمت إقالة فيتوريا للبحث عن خليفة ترضى عنه الجماهير وأن يكون محل ثقة لتحقيق طموحات الكرة المصرية.





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