خبرني : البابا حزين لارتفاع الهجمات على اليهود بالعالم

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعرب البابا فرنسيس عن أسفه "للزيادة الفظيعة في الهجمات على اليهود حول العالم"، وتصاعد معاداة السامية ومعاداة اليهودية منذ الـ 7 من أكتوبر وبدء الحرب بين اسرائيل وحماس.

وكتب البابا فرنسيس في رسالة وجهها إلى "إخوانه وأخواته اليهود في إسرائيل" ونشرها الفاتيكان، "نحن الكاثوليك معكم، ونشعر بقلق بالغ حيال الزيادة الفظيعة في الهجمات على اليهود في العالم أجمع".

وتابع أن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" "أنتجت انقسامات في الرأي العام العالمي تتخذ أحيانا شكلا من أشكال معاداة السامية ومعاداة اليهودية".

وأكد البابا فرنسيس أن الكنيسة الكاثوليكية "ترفض كل أشكال معاداة اليهودية ومعاداة السامية وتدين كل مظاهر الكراهية ضد اليهود واليهودية التي تعتبر خطيئة بحق الله".

كما وجه البابا كلمة للشعب الفلسطيني قال فيها: "قلبي قريب منكم ومن الأرض المقدسة، ومن جميع الشعوب التي تعيش فيها، من إسرائيليين وفلسطينيين، وأنا أصلي لكي تكون الرغبة في السلام أقوى لدى الجميع".

ودعا الحبر الأعظم إلى "الصلاة خصوصا من أجل عودة الرهائن" الذين تحتجزهم "حماس" إلى ديارهم".