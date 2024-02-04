خبرني : البابا حزين لارتفاع الهجمات على اليهود بالعالم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعرب البابا فرنسيس عن أسفه "للزيادة الفظيعة في الهجمات على اليهود حول العالم"، وتصاعد معاداة السامية ومعاداة اليهودية منذ الـ 7 من أكتوبر وبدء الحرب بين اسرائيل وحماس.
وكتب البابا فرنسيس في رسالة وجهها إلى "إخوانه وأخواته اليهود في إسرائيل" ونشرها الفاتيكان، "نحن الكاثوليك معكم، ونشعر بقلق بالغ حيال الزيادة الفظيعة في الهجمات على اليهود في العالم أجمع".
وتابع أن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" "أنتجت انقسامات في الرأي العام العالمي تتخذ أحيانا شكلا من أشكال معاداة السامية ومعاداة اليهودية".
وأكد البابا فرنسيس أن الكنيسة الكاثوليكية "ترفض كل أشكال معاداة اليهودية ومعاداة السامية وتدين كل مظاهر الكراهية ضد اليهود واليهودية التي تعتبر خطيئة بحق الله".
كما وجه البابا كلمة للشعب الفلسطيني قال فيها: "قلبي قريب منكم ومن الأرض المقدسة، ومن جميع الشعوب التي تعيش فيها، من إسرائيليين وفلسطينيين، وأنا أصلي لكي تكون الرغبة في السلام أقوى لدى الجميع".
ودعا الحبر الأعظم إلى "الصلاة خصوصا من أجل عودة الرهائن" الذين تحتجزهم "حماس" إلى ديارهم".
MENAFN04022024000151011027ID1107806201
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.