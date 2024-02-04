خبرني : 3 إصابات بتدهور مركبة على طريق جرش

وقال ضابط غرفة عمليات الدرويات الخارجية لاذاعة الامن العام الأحد، أن المركبة استقرت خارج حرم الشارع العام، حيث حضرت الفرق المختصة الى الموقع وتم إجراء اللازم

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