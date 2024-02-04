خبرني : 3 إصابات بتدهور مركبة على طريق جرش

خبرني : 3 إصابات بتدهور مركبة على طريق جرش
التاريخ
2/4/2024 1:00:18 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وقع حادث تدهور لاحدى المركبات على طريق جرش باتجاه الزرقاء يوم امس، حيث نتج عن الحادث 3 اصابات متوسطة تم اسعافهم بواسطة الدفاع المدني الى مستشفى الزرقاء الحكومي ليتلقوا العلاج اللازم.
وقال ضابط غرفة عمليات الدرويات الخارجية لاذاعة الامن العام الأحد، أن المركبة استقرت خارج حرم الشارع العام، حيث حضرت الفرق المختصة الى الموقع وتم إجراء اللازم
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