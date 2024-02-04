خبرني : اسير واحد باليوم مقابل أسرى النخبة.. تفاصيل مطالب حماس

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- Khaberni) خبرني - تنتظر إسرائيل رد حماس على الخطوط العريضة للصفقة التي طرحت في قمة باريس، لكن الحركة لا تزال تدرس وتصوغ ردها ومطالبها لتقديمها إلى الوسطاء في مصر وقطر.
ومن المنتظر أن يصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة بعد تأجيل زيارته ووفد حماس لتقديم رد الحركة إلى مصر. وقالت القناة 13 العبرية أن هناك ضغوطا تمارس على حماس للتوصل إلى اتفاق حول صفقة خلال الأسبوعين المقبلين.
ومن بين المطالب التي من المتوقع أن تطرحها حماس، "الإفراج عن اسير إسرائيلي واحد فقط كل يوم"، للتحقق من تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، مقابل الإفراج عن عناصرها الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
كما أن حماس غير مهتمة بتزويد إسرائيل بقائمة الأسرى الاسرائيليين الموجودين في غزة، أحياءً أو أموات. إضافة إلى ذلك، تريد حماس تحديد أربع مراحل للصفقة، وليس ثلاث.
في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح كبار السن من الرجال والنساء، وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق سراح المجندات، وفي المرحلة الثالثة سيتم إطلاق سراح الشباب والجنود، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة سيتم الإفراج عن الجثث الاسرى الاسرائيليين. بحسب زعم التلفزيون الاسرائيلي.
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