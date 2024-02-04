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خبرني : اسير واحد باليوم مقابل أسرى النخبة.. تفاصيل مطالب حماس

2/4/2024 1:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تنتظر إسرائيل رد حماس على الخطوط العريضة للصفقة التي طرحت في قمة باريس، لكن الحركة لا تزال تدرس وتصوغ ردها ومطالبها لتقديمها إلى الوسطاء في مصر وقطر.

ومن المنتظر أن يصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة بعد تأجيل زيارته ووفد حماس لتقديم رد الحركة إلى مصر. وقالت القناة 13 العبرية أن هناك ضغوطا تمارس على حماس للتوصل إلى اتفاق حول صفقة خلال الأسبوعين المقبلين.

ومن بين المطالب التي من المتوقع أن تطرحها حماس، "الإفراج عن اسير إسرائيلي واحد فقط كل يوم"، للتحقق من تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، مقابل الإفراج عن عناصرها الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

كما أن حماس غير مهتمة بتزويد إسرائيل بقائمة الأسرى الاسرائيليين الموجودين في غزة، أحياءً أو أموات. إضافة إلى ذلك، تريد حماس تحديد أربع مراحل للصفقة، وليس ثلاث.

في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح كبار السن من الرجال والنساء، وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق سراح المجندات، وفي المرحلة الثالثة سيتم إطلاق سراح الشباب والجنود، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة سيتم الإفراج عن الجثث الاسرى الاسرائيليين. بحسب زعم التلفزيون الاسرائيلي.

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