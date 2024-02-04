بعد إصابته بالسرطان .. وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب عن 82 عاماً

أعلن مكتب رئيس ناميبيا أن الرئيس حاجي جينجوب توفي في المستشفى في وقت مبكر اليوم الأحد عن 82 عاما بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان.

ولم يذكر المنشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي سبب الوفاة، لكن في نهاية الشهر الماضي أعلن مكتب الرئيس أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان بعد فحص طبي دوري.

وذكر مكتب الرئيس أنه توفي في مستشفى ليدي بوهامبا في ويندهوك حيث كان يعالج على أيدي فريقه الطبي.

وأعلن جينجوب في 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، شفاءه من سرطان البروستاتا. وأصبح رئيسا للبلاد في العام التالي.

ومن المقرر أن تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام.





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