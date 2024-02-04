يعد السفر بالطائرة أكثر وسائل النقل أمانًا على عكس ما يعتقد الكثير من الناس، ففي عام 2019، كان هناك حوالي 70 مليون رحلة طيران حول العالم، مع 287 حالة وفاة فقط.

وفقًا لتحليل مجلس السلامة الوطني الأمريكي لبيانات التعداد السكاني، فإن احتمالات الوفاة على متن طائرة تبلغ حوالي واحد في 205552، مقارنة مع واحد من كل 102 داخل سيارة.

ومع ذلك، وجد تحقيق أجرته مجلة TIME، نظر في بيانات 35 عامًا من حوادث الطائرات، أنّ المقاعد الخلفية الوسطية للطائرة لديها أقل معدل وفيات، أي نسبة 28%، مقارنة مع 44% من مقاعد الممر في الوسط.

ما هي مخاطر وقوع حادث في رحلات الطائرة؟

تشير الدراسات إلى أن معدلات حوادث الطائرات تتناقص كل عام بالنسبة للأعوام السابقة. لا سيما بسبب التقدم والتطور في قطاع الطيران وبسبب زيادة المنافسة في هذا السوق يزداد عدد صيانة الطائرات والموظفين المدربين كل عام، مما يجعل هذا القطاع الأفضل والأكثر أماناً.

وبحسب الأبحاث فإن احتمال التعرض لتحطم طائرة هو 1 في 11 مليونا، وتثبت هذه الإحصائيات الثقة في الطائرات، بينما تحدث حوادث الطائرات الخطيرة 3-4 مرات فقط في السنة، بينما قد تواجه حادثًا مشابهًا كل ثانية في الطريق السريع.

أسباب حدوث تحطم الطائرة؟

أهم عاملين يسببان حوادث الطائرات هما؛ الأخطاء البشرية والأخطاء التقنية، ومع تطور قطاع الطيران فهذا هو السبب الرئيسي للاستثمار في الفنيين المدربين وموظفي الطيران لتفادي هذين السببين.

متى تحدث حوادث الطائرات؟

يمكننا القول أن أكثر المراحل خطورة في حوادث الطائرات هي لحظات إقلاع الطائرة وهبوطها، وذلك لأسباب تقنية مثل عدم عمل المحركات.

ما هو المقعد الأكثر أماناً على متن الطائرة؟

وفقًا لتجربة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن أولئك الذين ربطوا حزام الأمان لحظة تحطم الطائرة كان احتمال بقائهم على قيد الحياة أكثر من غيرهم، وعلى الرغم من أن الطائرة بأكملها آمنة، إلا أن بعض المقاعد في الطائرة تعتبر أكثر أمانًا من غيرها، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن المقاعد الموجودة في منتصف الطائرة أو في الخلف هي أكثر المقاعد أمانًا.

ووفقا لدراسة أجراها المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، فإن فرص البقاء على قيد الحياة هي الأعلى بالنسبة للركاب الذين يجلسون في الجزء الخلفي من الطائرة، بنسبة 69 في المائة.

وتم تسجيل فرص البقاء على قيد الحياة بنسبة 59 في المائة للركاب الجالسين في منتصف الطائرة، أما أدنى احتمال للبقاء على قيد الحياة فكان للركاب الجالسين في المقاعد الأمامية من الطائرة، بنسبة 49 في المائة فقط. وتستند النتائج إلى دراسة أجريت على أكثر من 20 حادث تحطم منذ عام 1971، أسفرت عن وفيات وناجين. وفقا لمجلة فوربس.

وتعد هذه النتائج منطقية، إذ سيوفر لك الجلوس بجوار مقاعد صف الخروج دائمًا أسرع مخرج في حالة الطوارئ.

لكن أجنحة الطائرة تخزّن الوقود، لذا فإن هذا يستبعد مقاعد صف الخروج الأوسط كخيار صف المقاعد الأكثر أمانًا.

وفي الوقت ذاته، الجلوس بالقرب من مقدمة الطائرة يعني أنك ستتأثر قبل أولئك الموجودين في الخلف، ما يترك صف الخروج الخلفي.

أما عن سبب كون المقاعد الوسطى أكثر أمانًا من مقاعد النافذة أو الممر، فهذا يعود إلى وجود حاجز مؤقت يوفّره وجود شخصين على الجانبين.

كما ينصح بارتداء الملابس التي تسمح لك بالتحرك بسرعة، ومعرفة مواقع أبواب الخروج، والاحتفاظ بأقل قدر ممكن من الأمتعة.



