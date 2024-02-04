الحوثيين: طيران العدوان شن 47 غارة خلال الساعات الماضية
التاريخ
2/4/2024 12:09:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن 47 غارة خلال الساعات الماضية".
وأضاف سريع أن "هذه الاعتداءات لن تثنينا عن موقفنا المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولن تمر دون رد وعقاب".
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