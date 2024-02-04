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الحوثيين: طيران العدوان شن 47 غارة خلال الساعات الماضية

2/4/2024 12:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن 47 غارة خلال الساعات الماضية".


وأضاف سريع أن "هذه الاعتداءات لن تثنينا عن موقفنا المساند للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ولن تمر دون رد وعقاب".

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