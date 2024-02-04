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الجيش الأميركي يعلن تدمير 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن

2/4/2024 12:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات دمرت 6 صواريخ مضادة للسفن تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.


وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الصواريخ -التي قالت إنها من طراز كروز- "كانت معدة لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر.


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