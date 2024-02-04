الجيش الأميركي يعلن تدمير 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن

الجيش الأميركي يعلن تدمير 6 صواريخ حوثية مضادة للسفن
التاريخ
2/4/2024 12:09:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات دمرت 6 صواريخ مضادة للسفن تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الصواريخ -التي قالت إنها من طراز كروز- "كانت معدة لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر.
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