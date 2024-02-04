الهلال الأحمر الفلسطيني: لا أحد يعرف مصير الطفلة هند سوى الاحتلال

الهلال الأحمر الفلسطيني: لا أحد يعرف مصير الطفلة هند سوى الاحتلال
التاريخ
2/4/2024 12:09:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ للجزيرة "نحن قلقون على الطفلة هند وفريقنا الذي نجهل مصيره حتى الآن".
وأضافت فرسخ أنه "لا أحد بمقدوره معرفة مصير الطفلة هند وطاقمنا سوى الاحتلال".
وحمّلت الاحتلال المسؤولية عن سلامة الطفلة هند وسلامة طاقمهم.
MENAFN04022024000208011052ID1107806157
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.