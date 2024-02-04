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الهلال الأحمر الفلسطيني: لا أحد يعرف مصير الطفلة هند سوى الاحتلال

2/4/2024 12:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ للجزيرة "نحن قلقون على الطفلة هند وفريقنا الذي نجهل مصيره حتى الآن".


وأضافت فرسخ أنه "لا أحد بمقدوره معرفة مصير الطفلة هند وطاقمنا سوى الاحتلال".


وحمّلت الاحتلال المسؤولية عن سلامة الطفلة هند وسلامة طاقمهم.


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