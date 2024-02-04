فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بولاية كارولاينا الجنوبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز الرئيس الأميركي جو بايدن أمس السبت، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية، وفق توقعات بثتها قنوات تلفزيونية أميركية، في اختبار انتخابي هو الأول له في سعيه إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وبحسب واشنطن تايمز، حقق بايدن فوزا بغالبية كبيرة جدا في هذه الانتخابات التمهيدية أمام مرشحين آخرين، استنادا إلى التوقعات.



وكان بايدن موجودا في كاليفورنيا مساء السبت قبل توجهه إلى نيفادا (غرب) استعدادا للتصويت المرتقب.



وقال بايدن في بيان "عام 2024، تحدث شعب كارولاينا الجنوبية مرة أخرى، وليس لدي أدنى شك في أنكم وضعتمونا على طريق الفوز بالرئاسة مرة جديدة وخسارة دونالد ترامب مجددا".