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رئيس الاستخبارات التركية يلتقي إسماعيل هنية

2/4/2024 12:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، مساء امس السبت، والوفد المرافق له، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.


وجرى خلال اللقاء بحث قضية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل إنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع.


كما ناقش الجانبان وسائل إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هو أساس الاستقرار في المنطقة.


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