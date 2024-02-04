رئيس الاستخبارات التركية يلتقي إسماعيل هنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إسماعيل هنية، مساء امس السبت، والوفد المرافق له، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال اللقاء بحث قضية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل إنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع.
كما ناقش الجانبان وسائل إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هو أساس الاستقرار في المنطقة.
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