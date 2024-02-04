جيش الاحتلال: مقتل جندي في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، وأوضح أن القتيل كان برتبة رائد احتياط.



وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في اليوم الـ121 من الحرب، وشهدت الساعات الماضية احتدام المعارك في قلب مدينة غزة، فيما أعلنت المقاومة أنها سددت ضربات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.



كما واصل الجيش الإسرائيلي قصف وقنص المدنيين في مناطق عدة بالقطاع، مما أسفر عن شهداء جدد، في حين قال رئيس سابق للموساد إن تعافي إسرائيل من الحرب سيستغرق 5 سنوات.

