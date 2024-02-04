جيش الاحتلال: مقتل جندي في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، وأوضح أن القتيل كان برتبة رائد احتياط.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في اليوم الـ121 من الحرب، وشهدت الساعات الماضية احتدام المعارك في قلب مدينة غزة، فيما أعلنت المقاومة أنها سددت ضربات جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما واصل الجيش الإسرائيلي قصف وقنص المدنيين في مناطق عدة بالقطاع، مما أسفر عن شهداء جدد، في حين قال رئيس سابق للموساد إن تعافي إسرائيل من الحرب سيستغرق 5 سنوات.
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