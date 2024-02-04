Sunday, 04 February 2024 09:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دراسة: الإسرائيليون يعانون أكبر أزمة نفسية في التاريخ جراء طوفان الأقصى

2/4/2024 12:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني المجتمع الإسرائيلي من صدمة نفسية كبيرة جراء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في السابع من أكتوبر 2023.

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية، أن كل سكان "إسرائيل" تعرضوا بطريقة أو بأخرى لتداعيات عملية طوفان الأقصى غير المسبوقة من حيث النطاق وهول الصدمة النفسية.


ويعيش المجتمع الإسرائيلي أزمة صحية نفسية غير مسبوقة وقلقاً بشأن الرهائن، حسب الدراسة، التي تطرقت إلى صدمة نفسية وطنية جسيمة نظراً لعدد الأعراض التالية للصدمة وحالات الاكتئاب والكرب، ما يشير إلى أثر ملحوظ في الصحة النفسية للإسرائيليين.


وأكدت المسؤولة في خط الطوارئ "عران" للإسعافات النفسية شيري دانييلز، أن عدد الاتصالات التي تتلقاها هذه المنصة الهاتفية والإلكترونية تضاعف منذ 7 أكتوبر.


وكشف المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان طوف، أن من أصل السكان المقدّر عددهم بـ9.7 مليون نسمة، تعرّض منهم 100 ألف لحوادث قد تسبّب صدمة نفسية منذ السابع من أكتوبر 2023.


بدوره، اعتبر وزير الصحة الإسرائيلي أريئيل بوسو، أن إسرائيل تواجه بكل بساطة أكبر أزمة صحة نفسية في تاريخها.
وفي ظلّ الحاجات المتفاقمة والنقص الفادح في الاختصاصيين النفسيين، أعلنت الحكومة الإسرائيلية حملة للتوظيف، وقررت في منتصف كانون الثاني الماضي منح موارد إضافية لقطاع الصحة النفسية بقيمة 1.4 مليار شيكل (أكثر من 350 مليون يورو).


ويحشد المجتمع المدني الإسرائيلي صفوفه لمواجهة هذا الوضع، وقد استخدمت خوذات للواقع الافتراضي لأغراض علاجية وحظي القُصَّر، الذين حرّروا من الاحتجاز برعاية غير مسبوقة في مركز شنايدر بتل أبيب.

MENAFN04022024000208011052ID1107806153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث