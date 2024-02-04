دراسة: الإسرائيليون يعانون أكبر أزمة نفسية في التاريخ جراء طوفان الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني المجتمع الإسرائيلي من صدمة نفسية كبيرة جراء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في السابع من أكتوبر 2023.

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية، أن كل سكان "إسرائيل" تعرضوا بطريقة أو بأخرى لتداعيات عملية طوفان الأقصى غير المسبوقة من حيث النطاق وهول الصدمة النفسية.



ويعيش المجتمع الإسرائيلي أزمة صحية نفسية غير مسبوقة وقلقاً بشأن الرهائن، حسب الدراسة، التي تطرقت إلى صدمة نفسية وطنية جسيمة نظراً لعدد الأعراض التالية للصدمة وحالات الاكتئاب والكرب، ما يشير إلى أثر ملحوظ في الصحة النفسية للإسرائيليين.



وأكدت المسؤولة في خط الطوارئ "عران" للإسعافات النفسية شيري دانييلز، أن عدد الاتصالات التي تتلقاها هذه المنصة الهاتفية والإلكترونية تضاعف منذ 7 أكتوبر.



وكشف المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان طوف، أن من أصل السكان المقدّر عددهم بـ9.7 مليون نسمة، تعرّض منهم 100 ألف لحوادث قد تسبّب صدمة نفسية منذ السابع من أكتوبر 2023.



بدوره، اعتبر وزير الصحة الإسرائيلي أريئيل بوسو، أن إسرائيل تواجه بكل بساطة أكبر أزمة صحة نفسية في تاريخها.

وفي ظلّ الحاجات المتفاقمة والنقص الفادح في الاختصاصيين النفسيين، أعلنت الحكومة الإسرائيلية حملة للتوظيف، وقررت في منتصف كانون الثاني الماضي منح موارد إضافية لقطاع الصحة النفسية بقيمة 1.4 مليار شيكل (أكثر من 350 مليون يورو).



ويحشد المجتمع المدني الإسرائيلي صفوفه لمواجهة هذا الوضع، وقد استخدمت خوذات للواقع الافتراضي لأغراض علاجية وحظي القُصَّر، الذين حرّروا من الاحتجاز برعاية غير مسبوقة في مركز شنايدر بتل أبيب.

