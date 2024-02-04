نقابة الصحفيين تنعى الزميل عوني بدر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين ببالغ الحزن والأسى عضو الهيئة العامة الزميل الصحفي عوني بدر الذي وافته المنية أمس السبت، بعد حياة حافلة بالعمل والإنجاز والعطاء الإعلامي والصحفي.



وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة "إننا نفقد قامة صحفية قدمت الكثير للمهنة، وتركت إرثاً كبيرا من الأخلاق والمواقف والقيم والإنجازات الكبيرة على صعيد الصحافة والإعلام.



وأشار إلى أن الزميل بدر كان صاحب خبرات طويلة، وتقلد العديد من المواقع طوال مسيرته المهنية والصحفية، منها عمله مستشارا إعلاميا في مكتب الأميرة بسمة، ومديرا للتحرير في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ويومية الرأي، ومؤسسات إعلامية، منها الدستور، والأخبار، وصوت الشعب، والتلفزيون الأردني.