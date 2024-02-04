نقابة الصحفيين تنعى الزميل عوني بدر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين ببالغ الحزن والأسى عضو الهيئة العامة الزميل الصحفي عوني بدر الذي وافته المنية أمس السبت، بعد حياة حافلة بالعمل والإنجاز والعطاء الإعلامي والصحفي.
وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة "إننا نفقد قامة صحفية قدمت الكثير للمهنة، وتركت إرثاً كبيرا من الأخلاق والمواقف والقيم والإنجازات الكبيرة على صعيد الصحافة والإعلام.
وأشار إلى أن الزميل بدر كان صاحب خبرات طويلة، وتقلد العديد من المواقع طوال مسيرته المهنية والصحفية، منها عمله مستشارا إعلاميا في مكتب الأميرة بسمة، ومديرا للتحرير في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ويومية الرأي، ومؤسسات إعلامية، منها الدستور، والأخبار، وصوت الشعب، والتلفزيون الأردني.
MENAFN04022024000208011052ID1107806152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.