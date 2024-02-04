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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم - اسماء

2/4/2024 12:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي، عن محول محطة القصر الرئيسي في محافظة الكرك، اليوم الأحد، لغايات الصيانة.
وقالت الشركة في بيان لها، إن فصل التيار سيكون من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 ظهراً.
وأضافت أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: ( مكتب تحصيل كهرباء القصر / مبنى متصرفية القصر / بنك الاسكان / البنك الاسلامي / مبنى مديرية تربية القصر / أجزاء من السوق التجاري / مديرية أشغال القصر / مبنى عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي دائرة القصر).




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