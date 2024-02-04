فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك اليوم - اسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي، عن محول محطة القصر الرئيسي في محافظة الكرك، اليوم الأحد، لغايات الصيانة.
وقالت الشركة في بيان لها، إن فصل التيار سيكون من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 2:00 ظهراً.
وأضافت أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: ( مكتب تحصيل كهرباء القصر / مبنى متصرفية القصر / بنك الاسكان / البنك الاسلامي / مبنى مديرية تربية القصر / أجزاء من السوق التجاري / مديرية أشغال القصر / مبنى عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي دائرة القصر).
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