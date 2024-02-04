ارتفاع الرقم القياسي لأسهم بورصة عمان بنسبة 0.85% في أسبوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.85% لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2492 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.9 ملايين دينار، مقارنة مع 4.0 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 96.2 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 39.4 مليون دينار، مقارنة مع 20.1 مليون دينار للأسبوع السابق.
كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 28.0 مليون سهم، نُفذت من خلال 13014 صفقة.
MENAFN04022024000208011052ID1107806148
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.