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وفاة رئيس ناميبيا إثر مرض عضال

2/4/2024 12:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي الرئيس الناميبي حاج جينجوب في المستشفى بعد إصابته بمرض السرطان، حسبما أعلن القائم بأعمال الرئيس نانجولو مبومبا.


وقال المكتب الرئاسي في بيان له: "ببالغ الحزن والأسى أبلغكم بأن حبيبنا الدكتور الحاج جي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا توفي اليوم الأحد 4 فبراير 2024 حوالي الساعة 00.04 في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يتلقى العلاج".


وفي يناير، أعلن مكتب جينجوب البالغ من العمر 82 عاما إصابته بالمرض العضال.

RT

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