وفاة رئيس ناميبيا إثر مرض عضال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي الرئيس الناميبي حاج جينجوب في المستشفى بعد إصابته بمرض السرطان، حسبما أعلن القائم بأعمال الرئيس نانجولو مبومبا.
وقال المكتب الرئاسي في بيان له: "ببالغ الحزن والأسى أبلغكم بأن حبيبنا الدكتور الحاج جي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا توفي اليوم الأحد 4 فبراير 2024 حوالي الساعة 00.04 في مستشفى ليدي بوهامبا حيث كان يتلقى العلاج".
وفي يناير، أعلن مكتب جينجوب البالغ من العمر 82 عاما إصابته بالمرض العضال.
RT
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